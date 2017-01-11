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Працює сервіс подачі електронних петицій

Деталі
січня 11, 2017

З 1 січня в Запоріжжі працює сервіс подачі електронних петицій до міської ради. Нині їх на сайті набралося вже близько півтора десятки. В основному люди просять вирішити ряд транспортних проблем, зокрема, щодо запуску маршруту, що з'єднують Заводський район і центральний залізничний вокзал. А також ініціюють створення соціального таксі для людей з обмеженими можливостями. Крім того є й звернення про обладнання спеціальних зони для вигулу тварин у парках, створення належних умов для організації безпечного велоруху, ремонту дорожнього покриття в деяких районах і перегляду тарифів «Наше місто».

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