Правоохоронці читають нашу газету

Деталі січня 12, 2017

Вісім передплат на газету «Запорізька правда» оформили працівники Заводського відділення поліції Дніпровського відділу ГУ НП України в Запорізькій області. Вони охороняють спокій жителів одного з найскладніших у криміногенному сенсі районів обласного центру.

- Нам імпонує позиція цього видання, - підтвердив начальник відділення Сергій Васильєв. – У газети є своє обличчя, свіжий погляд і аналітика, зацікавлює чесний журналістський підхід до висвітлення фактів і подій. Будемо співпрацювати, адже мета у нас єдина – розбудова нової держави і ефективного громадянського суспільства. Від усієї душі бажаємо творчому колективу «Запорізької правди» в новому році нових досягнень і здобутків. Нехай удача супроводжує вас у всіх добрих починаннях.