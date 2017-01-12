Thursday, January 12, 2017
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Правоохоронці читають нашу газету

Деталі
січня 12, 2017

Вісім передплат на газету «Запорізька правда» оформили працівники Заводського відділення поліції Дніпровського відділу ГУ НП України в Запорізькій області. Вони охороняють спокій жителів одного з найскладніших у криміногенному сенсі районів обласного центру.
- Нам імпонує позиція цього видання, - підтвердив начальник відділення Сергій Васильєв. – У газети є своє обличчя, свіжий погляд і аналітика, зацікавлює чесний журналістський підхід до висвітлення фактів і подій. Будемо співпрацювати, адже мета у нас єдина – розбудова нової держави і ефективного громадянського суспільства. Від усієї душі бажаємо творчому колективу «Запорізької правди» в новому році нових досягнень і здобутків. Нехай удача супроводжує вас у всіх добрих починаннях.

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