Помірна децентралізація у Мелітополі

Деталі липня 05, 2017

Помірну децентралізацію впроваджує мелітопольська тепломережа. До початку опалювального сезону підприємство планує переселити котельню, що опалює житловий масив, в провулок Дачний. Підпаде під модернізацію також котельня на вул. Покровській ( колишня Луначарського).

- Помірна децентралізація придумана не мною. Це один з пунктів Стратегії розвитку Мелітополя до 2020 року, за яку двічі голосували депутати. Розробка помірної децентралізації тепломережі була зроблена ще в 2008 році. Це ефективний шлях по якому необхідно працювати. Треба шукати доступні варіанти і залучати інвестиції, щоб реалізувати завдання за помірною децентралізації, - повідомив директор тепломережі Олексій Козлов.

Економія від децентралізації, запуску нових котелень, моніторингу та інших заходів склала близько 6 млн. грн.