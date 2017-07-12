Запоріжці підтримали армію

Деталі липня 12, 2017

У поточному році від платників Запорізької області до бюджету надійшло 154,9 мільйона гривень військового збору, повідомили фіскали. На реформування і оборонну здатність Збройних сил запорожці направили 34,4 мільйона, що на 28 відсотків більше, ніж в минулому році . Очікувану суму доходів на поточний рік перевищили майже на 12 млн. Військовий збір, ставка якого становить 1,5%, встановлений до набрання законної сили рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил. Відповідальними за його утримання та сплату до бюджету є роботодавці та інші платники податку з доходів.