РоботодавціЗапорізької області перерахували майже 2,6 мільярда гривень ЄСВ

Деталі липня 14, 2017

За перше півріччя 2017 року у Запорізькій області роботодавці сплатили до соціальних фондів 2 мільярди 596 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Як повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 283 мільйониперевищує заплановані показники. Темп росту надходжень порівняно з показниками минулого року становить 141 відсоток.

На сьогодні на запорізьких підприємствах середньомісячний фонд оплати праці складає 1 мільярд 837 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше, ніж торік. При цьому середня заробітна плата по області – 5,5 тисяч гривень.

Лідерами зі сплати внеску у регіоні є підприємства, установи та заклади бюджетної сфери, енергетики, державної оборони та правоохоронних структур.

– Контроль за правильністю та повнотою сплати ЄСВ – це один з пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби, адже саме від наповнення соцфондів залежить виплата пенсій, стипендій та інших соціальних платежів. Наша співпраця з органами влади, зокрема, Головним управлінням Пенсійного фонду в Запорізькій області та регіональним підрозділом Державної служби України з питань працімає позитивний результат, адже з початку року44 підприємства погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 13,6 мільйона гривень, при цьому додаткові надходження єдиного соціального внеску склали майже 3 млн грн. Крім того, легалізовано зарплату 1615 застрахованих осіб, додатково надійшло 163,3 тис.грн від сплати ЄСВ, – зазначила Юліана Козаченко.