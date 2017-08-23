На Запоріжжі публічний порядок на свята охоронятимуть близько 1500 правоохоронців

Деталі серпня 23, 2017

На свята на території Запоріжжя та області заплановано проведення 80 культурно-масових заходів. Для охорони громадського порядку будуть задіяні близько 1500 правоохоронців. На період проведення масових заходів поліція області переведена на посилений варіант несення служби.

23 серпня з нагоди святкування Дня Державного Прапору України на території Запоріжжя та області заплановано 34 масових заходів. Публічну безпеку і порядок по області будуть забезпечувати майже 400 правоохоронців.

24 серпня у День Незалежності України заплановано проведення 46 культурно-масових заходів. Для охорони громадського порядку будуть задіяні понад 1000 правоохоронців, у тому числі представники Національної гвардії.

Щоб уникнути провокацій та посилити заходи безпеки, поліція проводитиме превентивні заходи. Тому зранку, на час святкування 26-річниці Дня Незалежності України, на площі Фестивальній правоохоронці встановлять пункти пропуску з металошукачами, а також проводитимуть поверхневий огляд, в тому числі за допомогою переносних металошукачів. Рух транспорту по проспекту Соборному буде обмежений з 5 до 12 години та з 16 до 23 години.

Список пунктів пропуску:

Пункт пропуску № 1 між буд. 4 по бул. Центральному та будівлею Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді

Пункт пропуску № 2 арка буд. 4 по бул. Центральному

Пункт пропуску № 3 між буд. 4 по бул. Центральному та готелем «Інтурист».

Пункт пропуску № 4 між буд. 166 (головне управління міністерства доходів та зборів) та буд. 164 (Запорізька обласна державна адміністрація) по пр. Соборному

Пункт пропуску № 5 між буд. 164 (Запорізька обласна державна адміністрація) та буд. 162 (кінотеатр «Байда») по пр. Соборному

Пункт пропуску № 6 між буд. 162 (кінотеатр «Байда») та буд. 131 (Центральне відділення «Укрпочта») по пр. Соборному

Пункт пропуску № 7 між буд. 131 по пр. Соборному та буд. 3 по бул. Центальному.

Пункт пропуску № 8 арка б. 3 по бул. Центральному.

Закликаємо мешканців та гостей Запоріжжя з порозумінням поставитись до певних незручностей та усіх превентивних заходів поліції під час урочистостей. Ми працюємо задля вашої безпеки, спокою та попередження можливих правопорушень.

Нагадуємо, якщо ви стали свідками протиправних дій, побачили підозрілих осіб або залишені без нагляду речі, зателефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області