Ситуація в країні та безробіття змушують українців виїжджати за кордон

Розчарування соціально-економічною ситуацією в країні та тотальне безробіття змушують українців шукати кращого життя за межами країни. Про це заявив перший заступник Голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв в прямому ефірі телеканалу «NewsOne», коментуючи питання масового виїзду українців.
Він звернув увагу на те, що українці, які виїхали з країни, не стають жебраками на новому місці, а навпаки – досягають успіхів своєю важкою працею. «Ці люди не просять милостиню, вони приїжджають і, не маючи ані знайомих, ані зв’язків, своєю важкою працею досягають унікальних успіхів. А в тій системі, що побудована в Україні, такий працездатний народ, як наш, не може себе проявити: ні в бізнесі, ні в управлінні державною, ні в інших галузях. Адже той мізер, який отримують українці, – це оцінка влади за титанічну працю людей», – вважає Сергій Соболєв.
Окрім того, парламентарій обурився брехливими заявами чинної влади про найнижчий рівень безробіття у Європі. На думку народного депутата від «Батьківщини», наразі перше важливе питання, яке має вирішити влада, – це створення гідних умов для праці та забезпечення людей першим робочим місцем.