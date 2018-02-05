Територіальні громади області взяли курс на спортивні перемоги

Конференція Запорізької районної федерації футболу зібрала на спортивній базі Широківської ОТГ любителів цього захопливого масового виду спорту практично з усіх населених пунктів району.
За вагомий внесок у розвиток футболу Запорізького району тут відмітили заслуженими нагородами і відзнаками гравців і тренерів команд, спонсорів, всі, хто підтримує спорт і здоровий спосіб життя. Відзнаки і подяки представникам футбольної спільноти району вручив голова районної Федерації футболу, голова Широківської ОТГ Денис Коротенко.
До слова, кращих гравців першості району нагородили призами та грамотами, також відзначили кращих гравців сезону 2017 року: їм подарували м’ячі від ЗОФФ для кожної з команд Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліги.
– Вітаємо Балабинську футбольну команду з почесною нагородою за 1 місце у Кубку Запорізького району,- відмітив учасник заходу – голова Балабинської селищної ради Володимир Сосуновський. Нагороду його підопічним футболістам вручили голова Запорізької РДА Анатолій Васюк, президент районної федерації футболу Денис Коротенко та заступник керівника обласної федерації футболу Віталій Ніколаєнко. – Ми пишаємося вами, хдопці! Ви – молодці! Ви – патріоти свого селища!
Учасники конференції на своєму пленарному засіданні підбили підсумки футбольного сезону минулого року і обговорили плани з розвитку футболу на 2018 рік. Основний пріоритет – підтримка дитячих та юнацьких команд, поліпшення умов для тренувань, створення нових майданчиків, розширення географії змагань та комплексна всебічна підтримка здорового способу життя в області та районі.
Важливі кроки для розвитку футболу вже зроблено у 2017 році – зросла кількість команд-учасників Чемпіонату району (з 12 до 14 команд), одна з яких вперше за десятки років була створена у с. Петропіль. Також за підсумками минулого року, до вже існуючих команд долучилось більше молоді: це про Новоолександрівку, Лежино, Малокатеринівку, Григорівку й Веселянку. У найближчій перспективі – аналогічне оновлення чекає на команди с. Біленького, Володимирівського і селища Кушугум.
Центральним змаганням 2017 року, звісно, був Чемпіонат району, крім нього проведено низку інших першостей: відкриття і закриття сезону, Кубок до Дня Перемоги, Кубок Незалежності, «Шкіряний мяч», Кубок до Дня Конституції, Кубок «Пам’яти Трухіна», Кубок газети «Червоний промінь», Турнір «Футбольна громада» К. Великого, турнір з міні-футболу серед ветеранів «Золота осінь». Зросла кількість команд міні-футболу.
Окремо відзначили Дитячий турнір до Дня захисту дітей «Шкіряний м’яч» і зростання саме дитячих (шкільних) команд: по 2-3 команди від закладів освіти, – загалом 14 команд, з яких 2 команди – дівочі, що стимулює Федерацію до створення дитячої футбольної ліги.
В межах реформи децентралізації, органи місцевого самоврядування наділено широкими повноваженнями, що відкриває можливість розглядати питання зі створення ефективних програм розвитку спорту на території Запорізького району спільно з обласною Федерацією футболу, відмітили учасники заходу.
Допомогу у цій царині можна отримати і від європейської спільноти. Конкурс міні-грантів від програми «U-LEAD з Європою» на розробку проектно-кошторисної документації з облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям, розробка оптимальної моделі багатофункціональних спорткомплексів в територіальних громадах, візити до Німеччини для ознайомлення з кращими європейськими практиками функціонування спортивної галузі, ярмарок спорту, навчальні семінари з підготовки проектних заявок та семінар з управління в сфері спорту – ці заходи, передбачені в концепції розвитку спортивної інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах Запорізької області на 2018 рік, були презентовані під час заходу «Децентралізація. Ланч». На нього були запрошені представники ОТГ, також участь взяв заступник начальника Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації Владислав Ковпак.
Деякі минулорічні напрацювання у цій сфері, розроблені запорізьким Центром розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України, вже сягнули вищого рівня, вийшли за межі області. Як, наприклад, започаткований Центром в 2017 році обласний турнір з футболу серед команд ОТГ став успішним пілотним проектом, і цього року вже може стане всеукраїнським з фінальною грою на «Олімпійському» стадіоні.
За даними Федерації футболу Україні, в футбол грає 360 тисяч осіб, що становить менше 1% населення. Для порівняння, за даними дослідження ФІФА від 2006 року – в Європі в середньому в футбол грає 7% населення, в Німеччині – 20% населення, в Англії – 15%. Однією з причин цього є недостатня розвиненість спортивної інфраструктури, нестача тренерів.
– Цього року в області планується підготувати 20 сертифікованих тренерів з футболу для 10 громад області. Вже є заявки, погоджено не тільки навчання, але й забезпечення спортивним інвентарем Федерацією футболу України. Допоможемо нашим громадам і підготувати заявки на фінансування спортивної інфраструктури. Щодо джерел фінансування, це можуть бути і безпосередньо кошти ОТГ, державні субвенції на розвиток інфраструктури та на соціально-економічний розвиток, обласна субвенція, програми і проекти міжнародної технічної допомоги, об’єднання зусиль бізнесу і ОТГ, облігації, міжмуніципальне партнерство. Наприклад, у Веселівської ОТГ вже є ініціатива будівництва басейну, – зазначив директор Запорізького Центру розвитку місцевого самоврядування Олександр Свистун.
Олександра Воронцова, Олександр Максимов(фото)