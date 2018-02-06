У Запоріжжі під стінами місцевого стаціонарного цирку пройшла акція «Цирк без тварин». Акція відбулася день прем’єри нової циркової програми «У світі циркових тварин». На площі перед цирком зібралися безліч активістів різного віку: молоді люди і подружні пари з дітьми. В руках вони тримали саморобні плакати із закликами заборонити використовувати тварин в цирках. «Вони сидять довічно, за що?», «Цирк: бізнес на крові» «Цирк – в’язниця і тортури для тварин», «Тварини – НЕ іграшки, зупинимо жорстокість» – такі ідеї намагалися донести учасники мітингу до широкої громадськості. Аналогічні акції проходять по всій Україні, тож і Запоріжжя не стало винятком. За словами організатора мітингу- відомої зоозахисниці Олесі Кулик, в більшості цивілізованих країнах світу вже давно заборонили використання циркових тварин. Вона вважає дрессуру тварин заради розваги пережитком минулого і порівнює з рабством, расовою дискримінацією тощо. Зоозахисниця акцентує, що дана акція не має на меті заборонити цирки, як такі, а лише – відпустити тварин на свободу.