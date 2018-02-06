Благодійна допомога

Нещодавно журналісти Енергодару від імені родини військовослужбовця Железняк, яку спіткала біда – захворів маленький синочок, звернулися до всіх небайдужих з проханням про допомогу. П’ятирічний Федя, якому лікарі поставили діагноз – верхній млявий монопарез, потребував інноваційної реабілітації в Харкові. Але для того, щоб лікування стало можливим, в стислі терміни сім’ї необхідно було зібрати 30 тисяч гривень.І це вже далеко не перша реабілітація дитини, якій встановлено інвалідність. Боротьба ж за його здоров’я і повноцінне життя вимагають щоденних фінансових витрат цієї сім’ї. Тому допомога всіх, хто відгукнувся на заклик і підтримав Федю матеріально, була своєчасною і неоціненною! Сім’я Железняк щиро і від душі вдячна всім, хто знайшов можливість перерахувати кошти на лікування. Федя відправивсяся на реабілітацію.