Блакитне паливо для Приазовського району

Три села Приазовського району отримали блакитне паливо Роботи з газифікації населених пунктів Ботієве, Строганівка та Бабанівка були розпочаті в квітні 2014 року і виконувались фірмою ТОВ «ВБК «Онікс». Вартість будівництва підвідного газопроводу протяжністю 9,170 км склала 3747,807 тис. грн. Для будівництва підвідного газопроводу до цих трьох сіл з обласного бюджету в кінці 2016 році було виділено 1 490 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі. Вартість будівництва вуличного газопроводу становить 2 745,577 тис. грн. На сьогодні вуличний газопровід середнього тиску в цих населених пунктах прокладено на 100%. Його протяжність у межах сіл: с. Ботієво – 28 550 м; с. Строганівка – 11 666 м; с. Бабанівка -1917 м. Для будівництва вуличного газопроводу була створена громадська організація «Соціальний розвиток», в яку вступили 302 жителі сіл. Із них п’ять домогосподарств у селі Бабанівка, 39 – у с. Строганівка, 97 – у с. Ботієво здійснили обов’язкове встановлення відповідного обладнання і повністю готові до використання природного газу.