Бліц-опитування: Що вам заважає спілкуватися українською?

1.Іван Чотирман, менеджер:
-Спілкуюсь українською там, де розуміють українську. Це питання середовища. Намагаюсь спілкуватись мовою,зрозумілою для оточення.
2.Наталья Латун, співачка:
-Спілкуватись українською мені нічого не заважає, бо я навчалась в українській школі і добре володію обома мовами. До речі, коли я навчалась в Харьківському інституті мистецтва, то навчання теж було двома мовами. Мені здається що спілкуватися треба тією мовою якою до тебе звертаються. Але думки у мене саме українською.
3.Евген Лаврук, викладач, м. Київ :
-Як раз моя рідна мова – українська. Я сам з міста Рівно, і там це звичне явище.
4.Максим Смирнов, службовець:
-Мабуть це питання звички. Російська більш звична з дитинства. Хоча документацію на роботі заповнюємо українською.
5. Тетяна Смолякіна, студентка: -Коли їду на західну Україну, то звичайно спілкуюсь там українською. Мабуть нас так виховали двомовними. І оточення більш сприймає і розуміє російську.