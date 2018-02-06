Час впроваджувати стратегії розвитку територій.

Меморандум з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) для отримання в управління земель повинні підписати понад 700 територіальних громад.
Про це в своєму Twitter написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Понад 700 об’єднаних територіальних громад повинні підписати меморандум з Госгеокадастром. До кінця 2018 року, кожна ОТГ (об’єднана територіальна громада) буде володіти землею і зможе вільно розпоряджатися нею », – написав Прем’єр.
Він зазначив, що кожен місяць контролюватиме, як швидко землі будуть передаватися громадам. Річ в тім, що повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, прийнятому в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Госгеокадастр). Кабінет міністрів України наприкінці січня 2018 року прийняв рішення про передачу земель за межами населених пунктів в управління територіальних громад від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) ».
Розпочатий Урядом України процес передачі земель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад має завершитися до кінця цього року, причому перші передачі земель, завдяки знайденому Кабінетом Міністрів рішенню, мають відбутися вже у лютому-березні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спеціальної наради, присвяченої земельним питанням.
«Ми починаємо рухатися в цьому питанні. Нам не потрібна зміна до законодавства, достатньо рішення Уряду, аби передати землі у власність ОТГ. Громади будуть володіти землею, розпоряджатися нею вільно, і ніхто цьому заважати не буде», – сказав Володимир Гройсман.
За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, більшість земель вже проінвентаризовані, але в разі необхідності додаткова інвентаризація буде проведена в максимально швидкі терміни.
Прогнозна швидкість передачі земель – не менше трьох громад на місяць. Координація всіх дій буде прописана в меморандумі, який підписуватимуть керівні органи ОТГ та органи Держгеокадастру. Підписання документів розпочнеться вже цього тижня.
«Ми будемо моніторити виконання (меморандумів). Якщо побачимо, що хтось заважає – будемо звільняти (таких чиновників) з роботи, – підкреслив Володимир Гройсман. – Перші підсумки процесу маємо підвести вже за три тижні».
Глава Уряду звернув увагу, що наразі в Україні працюють близько 700 ОТГ.
«До кінця 2018 року всі землі мають бути передані. Це буде правильна передача землі у власність. Готові фінансово допомогти громадам щодо проектів відведення землі», – сказав Прем’єр-міністр.
Допомагати в цій роботі, за пропозицією Уряду буде Асоціація міст України.
Асоціацію міст України на нараді представляли Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан та члени Правління АМУ. О.Слобожан, зокрема, визначив головні виклики, що стоять перед новоствореними громадами:
«Майже 16 відсотків місцевих бюджетів перетворилися на бюджети-донори. Це бюджети, яким не допомагає держава. Навпаки, вони допомагають державі. Єдиний податок зайняв 3 місце в бюджетах громад по надходженню податків. І це після підняття мінімальної зарплатні, яке всі так критикували. І, один з головних чинників доходів громад – це надходження від плати за землю. Саме тому, Асоціація міст України вітає енергічне рішення Уряду щодо передачі земель за межами населених пунктів у комунальну власність громад. Але, головне питання, яке на разі стає перед громадами – це ефективне використання цих грошей».
Стратегія, яку в цьому плані розробляє АМУ, може мати условну назву «Час заробляти». Тобто, уряд створив механізми і місцеве самоврядування повинно їх використовувати для розвитку місцевої економіки.