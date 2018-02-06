Юліана Козаченко: «За перший місяць року запорізькі платники поповнили держбюджет на півмільярда»

У січні поточного року податкові надходження до державної казни склали 519 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, запорізький бізнес забезпечив до бюджету на 28 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Додатково скарбниця отримала 113,6 мільйона.
Юліана Козаченко відзначила, що майже 63 відсотки загальної суми сформував податок на додану вартість. У січні запорізькі платники перерахували 326,5 мільйона гривень, що на 59 мільйонів перевищує рівень сплати у січні 2017 року. При цьому керівник фіскальної служби області підкреслила, що одним з пріоритетів діяльності органів ДФС у поточному році є адміністрування ПДВ та недопущення формування схемного податкового кредиту.
Значну долю у надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб – близько 22 відсотків. Суб’єкти господарювання спрямували з початку року понад 113 мільйонів, збільшивши відрахування порівняно з минулорічними на 31 відсоток або на 26,7 мільйона.
Від підприємств регіону надійшло 33,7 мільйона гривень податку на прибуток, що на 19,4 мільйона більше, ніж торік.
На фінансування Збройних Сил запоріжці направили майже 35 мільйонів гривень військового збору, перевищивши показники січня 2017 року на 8,5 мільйона або на 32 відсотки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області