Каховське водосховище

Каховське водосховище

Майже 200 рибалок із Запоріжжя та Мелітополя, наражаючи себе на смертельну небезпеку через крихкий лід на водоймі, вийшли минулими вихідними на тонку кригу в акваторії Каховського водосховища для підльодного лову. Попри інформаційно-роз’яснювальні бесіди з рибалками, під час яких рятувальники закликали їх покинути небезпечну зону, деякі не тільки продовжили риболовлю, а й збиралися залишитися на ночівлю на кризі. Щоб упередити трагедію 2004-го року, коли загинуло13 людей, рятувальники залишилися цілодобово чергувати на березі Каховського водосховища, увімкнули прожектори, проблискові маячки та сирени, аби люди, які перебували на відстані 1,5-2 кілометри від берега, могли зорієнтуватися в сутінках та тумані. 25 любителів зимового лову вивели з криги примусово, решта – близько 30 людей – полишили її самі, врешті зрозумівши небезпеку. Ще двох чоловіків- мешканців Запоріжжя довелося евакуйовувати за допомогою катера на повітряній подушці, бок рига зламалася поруч їх наметів, і полонка почала розширюватися, досягши близько метра завширшки. Двоє інших відчайдух, які на той момент тільки-но прибули до водосховища на нічну риболовлю, провалилися під лід біля самого берега, вибралися самі, від риболовлі відмовилися.
Нині в зоні спостереження рятувальників рибалок на кризі не лишилося. Хоча в ДСНС і не виключають, що хтось з любителів лову спробував сховатися від надзвичайників. Чергування на березі триває.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області звертається до родичів, дружин та дітей з проханням закликати своїх рідних повернутися додому з зимової риболовлі та взагалі відмовитися від виходу на тонку кригу, аби не допустити трагедії у власних родинах та не виміняти своє життя на рибацький улов.
Для оперативного реагування на можливі надзвичайні події пов’язані із таненням криги та провалювання людей у холодну воду, рятувальники продовжують чергування на березі. Для того, щоб швидко надати допомогу в екстреній ситуації працює катер на повітряній подушці МАРС-700, який проводить постійний моніторинг крижаної поверхні на водосховищі.

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