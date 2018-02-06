Каховське водосховище

Майже 200 рибалок із Запоріжжя та Мелітополя, наражаючи себе на смертельну небезпеку через крихкий лід на водоймі, вийшли минулими вихідними на тонку кригу в акваторії Каховського водосховища для підльодного лову. Попри інформаційно-роз’яснювальні бесіди з рибалками, під час яких рятувальники закликали їх покинути небезпечну зону, деякі не тільки продовжили риболовлю, а й збиралися залишитися на ночівлю на кризі. Щоб упередити трагедію 2004-го року, коли загинуло13 людей, рятувальники залишилися цілодобово чергувати на березі Каховського водосховища, увімкнули прожектори, проблискові маячки та сирени, аби люди, які перебували на відстані 1,5-2 кілометри від берега, могли зорієнтуватися в сутінках та тумані. 25 любителів зимового лову вивели з криги примусово, решта – близько 30 людей – полишили її самі, врешті зрозумівши небезпеку. Ще двох чоловіків- мешканців Запоріжжя довелося евакуйовувати за допомогою катера на повітряній подушці, бок рига зламалася поруч їх наметів, і полонка почала розширюватися, досягши близько метра завширшки. Двоє інших відчайдух, які на той момент тільки-но прибули до водосховища на нічну риболовлю, провалилися під лід біля самого берега, вибралися самі, від риболовлі відмовилися.
Нині в зоні спостереження рятувальників рибалок на кризі не лишилося. Хоча в ДСНС і не виключають, що хтось з любителів лову спробував сховатися від надзвичайників. Чергування на березі триває.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області звертається до родичів, дружин та дітей з проханням закликати своїх рідних повернутися додому з зимової риболовлі та взагалі відмовитися від виходу на тонку кригу, аби не допустити трагедії у власних родинах та не виміняти своє життя на рибацький улов.
Для оперативного реагування на можливі надзвичайні події пов’язані із таненням криги та провалювання людей у холодну воду, рятувальники продовжують чергування на березі. Для того, щоб швидко надати допомогу в екстреній ситуації працює катер на повітряній подушці МАРС-700, який проводить постійний моніторинг крижаної поверхні на водосховищі.
Каховське водосховище
Майже 200 рибалок із Запоріжжя та Мелітополя, наражаючи себе на смертельну небезпеку через крихкий лід на водоймі, вийшли минулими вихідними на тонку кригу в акваторії Каховського водосховища для підльодного лову. Попри інформаційно-роз’яснювальні бесіди з рибалками, під час яких рятувальники закликали їх покинути небезпечну зону, деякі не тільки продовжили риболовлю, а й збиралися залишитися на ночівлю на кризі. Щоб упередити трагедію 2004-го року, коли загинуло13 людей, рятувальники залишилися цілодобово чергувати на березі Каховського водосховища, увімкнули прожектори, проблискові маячки та сирени, аби люди, які перебували на відстані 1,5-2 кілометри від берега, могли зорієнтуватися в сутінках та тумані. 25 любителів зимового лову вивели з криги примусово, решта – близько 30 людей – полишили її самі, врешті зрозумівши небезпеку. Ще двох чоловіків- мешканців Запоріжжя довелося евакуйовувати за допомогою катера на повітряній подушці, бок рига зламалася поруч їх наметів, і полонка почала розширюватися, досягши близько метра завширшки. Двоє інших відчайдух, які на той момент тільки-но прибули до водосховища на нічну риболовлю, провалилися під лід біля самого берега, вибралися самі, від риболовлі відмовилися.