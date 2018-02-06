Концерт пам’яті Скрябіна

Концерт-реквієм, присвячений третій річниці смерті співака, композитора, музиканта і продюсера Андрія Кузьменка, широко відомого Кузьми Скрябіна, традиційно зібрав в Мелітополі, у ПК ім. Т. Шевченка, справжній аншлаг. Перед початком пам’ять Скрябіна вшанували хвилиною мовчання. Концертну програму відкрила група «Rainbow tea». Також на сцені пісні Скрябіна виконували групи «Мiсто М», «Кавер’ок», «Радіола», Артем Шулятьєв, В’ячеслав Скидан, Микола Ільїн. Спеціальним гостем програми став гурт з Веселого «До понеділка», у складі якого «запалював» скрипаль. А протягом усього концерту на великому екрані змінювали один одного відео і фото з життя Кузьми, в тому числі дитячі фото і кадри перших кліпів. Завершився концерт трансляцією останнього кліпу гурту «Скрябін» на пісню «Дельфіни». Нагадаємо, Андрій сам виклав це відео в «youtube» саме 1 лютого 2015 року, за день до своєї трагічної загибелі. Три роки минуло з моменту смерті Андрія Кузьменка. Але він і його пісні живі в пам’яті людей.