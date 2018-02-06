Кращі школи Запоріжжя

Кращим запорізьким загальноосвітнім навчальним закладом, згідно національного рейтингу ЗНО, можна вважати Запорізьку гімназію №28, яка посіла 43 місце. У першій сотні рейтингу також – Запорізька гімназія № 31, яка на 76-му місці. Крім них в ТОП-200 потрапили Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 – 115 місце, Запорізька гімназія № 93 – 143 місце,Запорізький ліцей № 105 – 179 місце, Запорізький класичний ліцей – 187 місце,Запорізька гімназія №71 з поглибленим вивченням іноземної мови – 188 місце і Запорізька гімназія № 11 – 199 місце. Для укладення рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл в 2017 році. Школи ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО і з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.