Лауреат в номінації «Дебют в спортивній журналістиці»

Запорізька журналістка, ведуча програми «Спорт. Підсумки»,що виходить в ефір на телерадіокомпанії «Алекс», Анна Клименко стала лауреатом в номінації «Дебют в спортивній журналістиці» ХVIІ Всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів «Україна олімпійська» та XI Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії. Конкурс проводився в два етапи: під час першого обласні відділення НОК визначали лауреатів в регіонах і направляли роботи переможців обласних конкурсів на Всеукраїнський. У цьому році на розгляд Комісії НОК «Засоби масової інформації та пропаганди олімпійського руху» надійшли матеріали з 20 регіонів нашої країни і 76 мас-медіа. Церемонія нагородження лауреатів пройшла у столичному Олімпійському домі. Нагороди лауреатам конкурсу вручив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.