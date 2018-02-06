Прем’єра фільму «Смерть Сталіна»

Уродженка Бердянська Ольга Куриленко виконала одну з головних ролей у забороненому в Росії фільмі «Смерть Сталіна». У Запоріжжі прем’єра відбулася на днях з ініціативи ветерана АТО – кіборга В’ячеслава Зайцева і зібрала у ККЗ ім.Довженка справжній аншлаг. Це французько-британський політико-сатиричний комедійний художній фільм британського режисера Армандо Іаннуччі, знятий в 2017 році за однойменним французьким графічним романом (коміксом) 2010 року авторів Фабьена Нурі і Тьєррі Робена. Фільм оповідає про останні години життя лідера СРСР Йосипа Сталіна і політичну боротьбу за владу його найближчого оточення відразу після його смерті на початку березня 1953року. Ольга Куриленко виконала в ньому роль піаністки Марії Юдіної, гра якої дуже подобалася Сталіну. Прем’єрний фестивальний показ фільму відбувся 15 вересня 2017 року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.