У обласному краєзнавчому музеї відбувся туристичний форум «Презентація туристичного потенціалу Запорізького краю у зимовий період». Учасники форуму з м. Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, а також Бердянського, Василівського, Чернігівського районів, представники Національного заповідника «Хортиця» та садиби «Попова» подали інформацію про кращі місця у нашому регіоні для зимового туризму та відпочинку. Учасників і гостей заходу ознайомили з мальовничими берегами Дніпра, сакральною Хортицею та Кам’яною Могилою, музеями, театрами та філармонією, «зеленими садибами», готелями та оздоровчими комплексами. Участь у форумі взяли навіть фермерські господарства. «Родзинкою» форуму став приїзд справжніх скіфів із Чернігівського району, які показали фрагмент свого шоу. Велику цікавість викликали послуги з оздоровчого туризму, а також – навчання дітей у закладах санаторного типу, тобто поєднання оздоровлення з освітою. Запоріжцям та гостям області пропонують різні види інтерактивних цікавинок: контактні зоопарки, місця для організації зимових видів спорту, різні напрямки сільського та «зеленого» туризму, також є змога взяти участь у різних майстер-класах прямо на місці у «зелених» садибах.