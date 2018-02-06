5 лютого о 10:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку по вул. Центральна в смт Веселе.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житлова кімната будинку та домашні речі в ньому на площі 4 кв.м.
На момент виникнення пожежі, 51-річний господар, ймовірно за все, спав на дивані та отруївся чадним газом, через що втратив свідомість, не зміг покинути приміщення та загинув.
Об 11:15 вогнеборці локалізували загорання, а о 12:40 – повністю ліквідували. Через сильне задимлення, рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.
На даний момент розглядається декілька версій причин пожежі, одна з них – необережність під час паління. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 3 чоловік особового складу.
Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.
У Веселівському районі на пожежі загинув власник будинку
5 лютого о 10:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку по вул. Центральна в смт Веселе.