У Запорізькому аеропорту затримано незаконну партію тютюну

Співробітники Запорізької митниці ДФС попередили чергову спробу незаконного переміщення підакцизних товарів через митний кордон України.
У міжнародному аеропорту м. Запоріжжя, відлітаючи авіарейсом “Запоріжжя–Сабіха”, громадянин Єгипту для проходження митного контролю обрав спрощений порядок, не заповнюючи митну декларацію. Після того, як він перетнув “білу смугу”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, у нього було виявлено 147 пачок тютюну, без марок акцизного податку. Тютюнова продукція знаходилась у валізах з особистими речами без ознак приховування.
Таким чином пасажир порушив митні правила, визначені статтею 484 Митного кодексу України. Відповідно до статті 376 п.2 Податкового кодексу України йому було повернуто дозволену для перевезення норму.
Зазначимо, згідно зі статтею 227 Податкового кодексу, при ввезенні на митну територію України маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку марками акцизного податку встановленого зразка. У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або неповної сплати податку товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.
Запорізька митниця ДФС