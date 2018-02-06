У Запоріжжі розробили спеціальний механізм утилізації новорічних ялинок. Комунальники вже приступили до робіт. Як повідомляють в прес-службі Запорізької міськради, вивезення та утилізація ялинок стали одними із завдань «Запорожремсервісу». В даний момент в місті працюють 3 мобільні групи в різних районах, і 3 стаціонарних пункту – в Хортицькому, Комунарському і Заводському районах. Дерева зі сміттєзвалищ вивозяться спеціальною технікою, після чого ялинки переробляють. У мерії повідомили, тільки за 2 перших дні, що працюють бригади, перероблено вже 14 тракторних причепів дерев. Планується, що до кінця «сезону» кількість ялинок, які перероблять, становитиме близько 300 кубометрів.