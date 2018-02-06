Важливі проекти Головного територіального управління юстиції

В прес – центрі «Журналіст» Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України відбувся брифінг головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.У ньому брали участь Сергій Васильцов – начальник Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області; Інна Панчук – в.о. заступника начальника з питань державної виконавчої служби, начальник Управління державної виконавчої служби та Сергій Нікітенко – заступник начальника з питань державної реєстрації, начальник Управління державної реєстрації.
Коло питань було дуже різноманітнім. Так, Інна Панчук розповіла, що у 2017 році державними виконавцями Запорізької області фактично виконано понад 44 тис. виконавчих документів, за якими стягнуто 332,8 млн. грн. Сюди входять виконання рішень щодо арешту, оцінки та реалізації майна боржників, стягнення на користь бюджету, а також заборгованості по заробітній платі на користь працівників, повернення в державну та комунальну власність 240 земельних ділянок загальною площею 574 га. Одним з пріоритетних напрямків в роботі органів державної виконавчої служби є боротьба зі злісними неплатниками аліментів, заборгованість яких складає більше 6 місяців. На виконанні в органах державної виконавчої служби Запорізької області у 2017 році перебувало 32 тис. виконавчих документів про стягнення аліментів, за якими державними виконавцями стягнуто 188,7 млн. грн. заборгованості по аліментах на користь 34 808 дітей.
Інна Панчук звернула увагу на те, що Мінюстом у 2017 році був розроблений законопроект №7277 «ЧужихДітейНеБуває» про посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, який вже прийнятий Верховною Радою України і підписаний Президентом, і вже 6 лютого цього року він вступить в силу. Також у минулому році успішно введений інститут приватних виконавців. Вони створили свої органи самоврядування: Асоціацію приватних виконавців України, Кваліфікаційну та Дисциплінарну комісію.
В рамках загальнонаціонального правопросвітительского проекту «Я маю право» в 2018 році планується створити окремий напрямок, присвячений виконавчому провадженню. Цей напрямок отримає назву «Я маю право на виконання рішення суду». Фактично це буде путівник по виконавчому провадженню, завдяки якому кожен зможе знайти відповіді на конкретні питання. Для цього варто лише перейти на сайт «pravo.minjust.gov.ua» і знайти відповідну інформацію. Досягти поставлених цілей допоможуть серйозні нововведення, серед яких створення реєстру боржників по аліментах і сервісних центрів державної виконавчої служби, запуск системи перевірки якості надання послуг в органах державної виконавчої служби.
Далі Сергій Нікітенко також розповів про загальнонаціональний проект Міністерства юстиції «Я маю право!», який реалізується у співпраці з системою юридичної допомоги та територіальними органами юстиції.
Основна мета цього проекту – підвищити юридичну грамотність українців і сформувати нову правову культуру у суспільстві. Проект передбачає не тільки інформування громадян про їхні права, а й навчання тому, як ці права захищати. Люди повинні отримувати чіткі і зрозумілі поради, як діяти, коли твої права порушують, зрозуміти, що держава може бути твоїм партнером, повірити в рівність перед законом для кожного українця.
Проект «Я маю право!» на сьогоднішній день є реально діючим на всій території України за наступними напрямками: – «МаскіШоуСтоп» – захист прав підприємців шляхом прийняття Закону про запобігання тиску правоохоронних органів на бізнес, «ЧужихДітейНеБуває» – захист прав жінок і дітей шляхом прийняття Закону про посилення відповідальності за жорстку несплату аліментів, «АгроРейдеріСтоп» – захист прав аграріїв шляхом створення антирейдерских аграрних штабів по всій Україні, «ХабарЗаНавчанняСтоп» – захист прав студентів шляхом боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах.
Впродовж 2017 року Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області проведена значна кількість заходів з інформування громадськості з питань оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації та підвищення рівня правової обізнаності. Це виступи на місцевому телебаченні та радіо, проведення інформаційно-правових акцій на підприємствах та серед населення Запорізької області з розповсюдженням інформаційних матеріалів, семінарів та круглих столів, публікування статей на офіціальному сайті Головного територіального управління юстиції та Управління державної реєстрації.
Світлана Костюк, фото автора