У Запоріжжі продовжує збільшуватися кількість хворих на ГРВІ та грип. Це стосується і дітей. Епідемічний поріг серед запорізьких школярів поки не перевищено. Однак зростання захворюваності триває.
У зв’язку з цим міський голова Володимир Буряк прийняв рішення оголосити в школах Запоріжжя карантин. На думку міського голови, це необхідно для того, щоб припинити зростання захворюваності серед дітей.
– Ми могли б ще продовжити навчальний процес, адже епідемічний рівень ще не перевищений. Однак я вважаю це неправильним, адже це призведе лише до подальшого зростання захворюваності серед дітей. Після консультацій з медиками прийняв рішення призупинити з 7 лютого навчальний процес в школах, – зазначив Володимир Буряк.
В результаті міський голова підписав розпорядження, відповідно до якого в Запоріжжі з 7 лютого припиняється навчання в школах і позашкільних установах. Заняття припинені до особливого розпорядження. Фахівці відзначають, що рішення про відновлення навчального процесу буде прийняте в залежності від епідемічної ситуації, коли захворюваність піде на спад.
У дитячих садках, які продовжать роботу, повинні виконуватись всі передбачені протиепідемічні заходи. Департаменту культури і туризму міської ради доручено обмежити проведення культурно-масових заходів. Департаменту спорту, сім’ї та молоді – обмежити проведення навчально-тренувальних занять в ДЮСШ.
Володимир Буряк підписав розпорядження про призупинення навчального процесу в школах
У Запоріжжі продовжує збільшуватися кількість хворих на ГРВІ та грип. Це стосується і дітей. Епідемічний поріг серед запорізьких школярів поки не перевищено. Однак зростання захворюваності триває.