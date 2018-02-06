Володимир Буряк поставив завдання розробити Порядок співфінансування ремонтів житлового фонду

У Запоріжжі розробляють Порядок співфінансування ремонтів житлового фонду за рахунок коштів міського бюджету та співвласників багатоповерхових будинків. Цим займається робоча група, створена відповідно до розпорядження міського голови Володимира Буряка. Очолює робочу групу заступник міського голови Олексій Бородай.
Нагадаємо, в бюджеті Запоріжжя на 2018 рік вперше передбачені кошти для співфінансування капітального ремонту житлового фонду. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня на сесії Запорізької міської ради. Планується, що спільне фінансування буде здійснюватися міським бюджетом і мешканцями.
На думку міського голови Володимира Буряка, багато запоріжців сьогодні чітко розуміють, що багатоквартирні будинки є їхньою спільною власністю. Вони готові вкладати власні кошти в капітальний ремонт своїх будинків. Однак самотужки фінансування капітальних ремонтів вони просто не потягнуть.
– У цій ситуації завдання міської влади допомогти таким соціально відповідальним мешканцям, виділивши кошти з місцевого бюджету. Однак це не означає, що міський бюджет відмовиться від фінансування капітальних ремонтів в інших будинках. Ми також виділяємо кошти на частковий капітальний ремонт житлових будинків, незалежно від форм власності, – сказав Володимир Буряк.
Для співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду в бюджеті Запоріжжя на 2018 рік та міській Програмі утримання та розвитку житлово-комунального господарства зарезервовано 50 мільйонів гривень. Однак для практичного впровадження співфінансування необхідно розробити Порядок. Відповідне завдання поставив міський голова Володимир Буряк.
– Необхідно чітко розуміти, який відсоток фінансування виділятиме міський бюджет, а який мешканці. Існують питання про види робіт, на які будуть спрямовуватися кошти, максимальний розмір фінансування по окремих будинках. Все це необхідно детально опрацювати. Цим повинна зайнятися створена робоча група, до якої увійшли не тільки представники виконавчої влади, а й ОСББ, депутати міської ради, – підкреслив Володимир Буряк.
Міський голова поставив завдання розробити Порядок співфінансування ремонтів житлового фонду в максимально стислі терміни, щоб програма розпочала працювати якнайшвидше.
Володимир Буряк поставив завдання розробити Порядок співфінансування ремонтів житлового фонду
У Запоріжжі розробляють Порядок співфінансування ремонтів житлового фонду за рахунок коштів міського бюджету та співвласників багатоповерхових будинків. Цим займається робоча група, створена відповідно до розпорядження міського голови Володимира Буряка. Очолює робочу групу заступник міського голови Олексій Бородай.