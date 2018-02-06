Питання збереження полезахисних лісосмуг не врегульовано на державному рівні. Землі, що зайняті польовими лісосмугами, віднесені до земель запасу як несільськогосподарські угіддя сільськогосподарського призначення. Розпорядження ними здійснює Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області. Об’єднані територіальні громади мають бажання і можливість отримати земельні ділянки під полезахисними лісосмугами у комунальну власність. Для передачі їх у комунальну власність необхідно їх формування за технічною документацією з інвентаризації земель. Проведення такої інвентаризації дозволить створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, знайти землекористувача, врегулювати земельні відносини, раціонально використовувати і охороняти полезахисні лісосмуги. У Запорізькій ОДА вирішили направити запити на адреси об’єднаних територіальних громад області щодо надання пропозицій з проведення інвентаризації полезахисних лісосмуг та у перспективі взяття їх на баланс для подальшого утримання.