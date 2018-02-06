Збереження полезахисних лісосмуг

Збереження полезахисних лісосмуг

Питання збереження полезахисних лісосмуг не врегульовано  на державному рівні. Землі, що зайняті польовими лісосмугами, віднесені до земель запасу як несільськогосподарські угіддя  сільськогосподарського призначення. Розпорядження ними здійснює Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області. Об’єднані територіальні громади мають бажання і можливість отримати земельні ділянки під полезахисними лісосмугами у комунальну власність. Для передачі їх у комунальну власність необхідно їх формування за технічною документацією з інвентаризації земель. Проведення такої інвентаризації дозволить створити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, знайти землекористувача, врегулювати земельні відносини, раціонально використовувати і охороняти полезахисні лісосмуги. У Запорізькій ОДА вирішили направити запити на адреси об’єднаних територіальних громад області щодо надання пропозицій з проведення інвентаризації полезахисних лісосмуг та у перспективі взяття їх на баланс для подальшого утримання.

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