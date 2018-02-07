Бліц-опитування: Чи вважаєте ви за потрібне навчитися грати у шахи і чому?

1.Георгій Шаповалов, пенсіонер:
-Я вмію добре грати в шахи. В молодості грав як Остап Бендер. Навіть грав на гроші. Це було колись в м. Харкові, в міському парку був майданчик де збирались шахисти, ось там відбувались запеклі баталії.
2.Євген Яценко, годинниковий майстер:
-В шахи грати не вмію, і навчатися бажання не маю. Мені це не дуже цікаво. Мабуть тому що в житті маю інші інтереси. Наприклад книги.
3.Михайло Циткін, приватний підприємець:
-Трохи вмію передвигати фігури на дошці. Останній досвід був дуже давно, у шкільні роки. Поглибленно вивчати гру не планую, хіба що в шашки, якщо трапиться напарник.
4.Андрій Семенко, менеджер:
— Ні, в шахи не граю, якось не трапилось. Бажання починати грати теж немає, не знаю чому, мабуть це не моє.
5.Євген Компаніченко, фотомитець:
-Останній раз грав в шахи в дитинстві, тоді всі грали. Зараз такої потреби немаю. Мабуть тому, що шахи потребують логічне мислення, а в мене воно образне.