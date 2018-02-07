Читайте у газеті «Запорізька правда» за 08.02.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 8 лютого , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди». Творчий колектив газети зробив його цікавим і корисним для наших читачів.
Зокрема, ми розкажемо вам про Закон України, який щойно набув чинності. Мова про посилення відповідальності за належне утримання дітей і про вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. У яких правах він обмежив злісних аліментщиків? Про це дізнайтесь із газети «Запорізька правда»
Також колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Чому 36 відомих українських науковців, письменників та митців надіслали звернення до Президента України Петра Порошенка з пропозицією оголосити 2018-й Роком утвердження державної мови? А чого запоріжцям бракує, щоб спілкуватися українською? На ці питання шукайте відповідь у свіжому випуску газети.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Також намагаємося познайомити вас із цікавими, неординарним сучасниками. Добре знайома запоріжцям і воїнам-захисникам України волонтерка Олена Ярошенко розкриє секрети фронтового сватання, адже вона, окрім того, що ми про неї вже знаємо, ще й прекрасна «фронтова сваха». Напередодні Дня всіх закоханих «Запорізька правда» розповідає історії великої любові на війні, які, за її сприяння, таки ж увінчалися щасливими весіллями.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Розкажемо, як облаштувати безкоштовне опалення у будинку із вторсировини. Запорожець-умілець поділиться досвідом, як обігріває свій будинок колекторами, виготовленими власноруч з пивних бляшанок
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «ЖКГ: соціальний ракурс» ми розкажемо, чи може ОСББ отримувати інформаційну допомогу від державних органів чи інших ресурсів інформації? Які ресурси допомоги існують для ОСББ?
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. «Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами.
Також саме у нашій газеті міститься — місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижнева програма телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.