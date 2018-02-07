Готичний Валентайн, та багато іншого

Знову культурні задоволення подарувало запорожцям та гостям міста об’єднання «Культпрожектор», на цей раз у колаборації з готелем Khortitsa Palace. Тема мінісемінару майстрині каліграфії Ольги Вірменич став «Готичний Валентайн». У респектабельній обстановці елегантного готелю, з видом на Дніпро та Хортицю, створювали учасників семінару крафт-картки на День святого Валентина.
По словам Вікторії Верес, засновниці та керівниці «Культпрожектору», не важливо, як ви відноситесь до свята, чи вільне ваше серце, або у вашої поштівки є адресат, головне — Ольга Вірменич допоможе оформити почуття у відповідну рамку. Такою є чарівна сила мистецтва.
Взагалі, «Культпрожектор» цієї зими пережив справжнє нашестя бажаючих приєднатися до запорізького досвіду культурної роботи. Так, з візитами в Запоріжжя побували декілька суспільних діячів та культурологів.
Наприклад, Аліна Писарюк, випускниця юридичного факультету КНУ ім.Тараса Шевченка за спеціалізацією «Інтелектуальна власність» та має мультидисциплінарний бекграунд у сфері права, менеджменту та підприємництва в секторі креативної економіки. Аліна має список різноманітних курсів в сфері менеджменту культури, досвід участі в організації культурних заходів від кінофестивалів до конференцій, роботи в кіно/медіа інституціях, та в культурних організаціях, наприклад — Фонді Ізоляція та IZONE — і з задоволенням поділиться своїм досвідом розвитку культури в Європі. Робота «Культпрожектору» для Аліни цікава тим, що організація має на меті створення арт-кластеру.
Киянка Катерина Калина поділяє цінність підходу «Культпрожектора» до міжкультурного діалогу через мистецтво. Катерина охоче поділилася досвідом навчання за кордоном на програмі Європейських міждисциплінарних студій разом із представниками 35 країн світу та особистим досвідом інтегрування в Європейську спільноту. Також Катерина була асистентом курсів «Культурного проекту», який проводить лекції про мистецтво, історію та культуру для широкого кола осіб.
Олег Яриніч, культуролог, цікавиться соціокультурними проектами, реалізованими в Україні, має досвід участі у роботі громадських організацій «Фундація регіональних ініціатив» (Рівне) та «Пошта Майдану» (Київ). За його словами, Олег бажав та отримав вау-ефект від досягнень приймаючої сторони «Культпрожектор».
Надя Данилевич нещодавно очолювала медіа-службу, мала досвід координування мистецького західу «Ніч поезії», їй був, по-перше, цікавий практичній попит роботи «Культпрожектору».
Керівник запорізького «Культпрожектора» Вікторія Верес каже, що сама не очікувала такого інтересу до роботи об’єднання, і розповідає про те, що в Запоріжжі поступово змінюється культурний клімат — співробітництво з департаментом культури і туризму переконує в тому, що на цей раз розвиток міста як туристичного об’єкта — не порожні розмови.
Таким чином, «Культпрожектор» доводить справами — наше місто на культурної мапі України є.
Інга Естеркіна