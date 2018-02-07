КОМИШУВАСЬКА МУЗИЧНА ШКОЛА ГОТУЄТЬСЯ ДО ЮВІЛЕЮ

Незабаром дитяча музична школа у Комишувасі,яка тепер підпорядкована об’єднаній територіальній громаді, відзначатиме ювілей — 50-річчя.
Директором закладу з 1985 року є Тамара Дмитрівна Суржицька, викладач за спеціальністю фортепіано, концертмейстер, вчитель музики і співів. Вона — людина творча, цілеспрямована, енергійна і ділова. А такі якості,як впевненість у своїх силах, сумлінність і завзятість,розсудливість і виваженість у прийнятті важливих рішень, допомагають керівнику долати труднощі, розв’язувати невідкладні завдання. Директор з великим педагогічним стажем відмінно виконує посадові обов’язки, забезпечує організацію навчально-виховного процесу і належний психологічний клімат у колективі. Уміло вирішує організаційні та господарські питання, маючи підтримку з боку місцевої влади, депутатів ,підприємців,батьків учнів. Користується авторитетом серед дітей і колег.
Т. Д.Суржицька є головою зонального методичного об’єднання ПСМНЗ,де підвищують кваліфікацію працівники шкіл естетичного виховання Пологівського, Гуляйпільського, Оріхівського і Запорізького районів,координує роботу з естетичного виховання дітей.
Тамара Дмитрівна вважає, що музичне виховання дітей має велике значення для формування їхніх естетичних почуттів: залучаючись до культурної музичної спадщини,вони пізнають еталони краси, емоційно-образний зміст творів різних жанрів,вчаться оцінювати музику,яка дарує нам радість .
Змалку прищепила любов до музики своїй дочці Інні, яка теж стала викладачем музичної школи. А найбільше уваги приділяє Тамара Дмитрівна онучкам Анастасії і Марії Пасько. Її обдаровані учениці були лауреатами районного етапу обласного фестивалю «Таланти твої, Запорізький краю» у рамках Всеукраїнського фестивалю-огляду художньої творчості учнівської молоді « Єдина родина» у номінації «Інструментальна музика», переможцями Х ювілейного Всеукраїнського конкурсу «Таланти багатодітної родини»(перше місце у номінації « Музичне виконання» і нагорода — путівка до «Артеку»). Дівчата зайняли друге місце на обласному фестивалі – конкурсі «Музична веселка»,а також стали дипломантами відкритого міжнародного фестивалю-конкурсу музики та академічного вокалу «Золота ліра» номінації «Інструментальний жанр». Юні піаністки впевнено удосконалюють виконавську майстерність під керівництвом вимогливої бабусі.
У колективі працюють досвідчені викладачі,чиї вихованці успішно виступають на конкурсах різних рівнів. Наприклад, учениці Світлани Анатоліївни Тайбекової брали участь у міжнародному конкурсі вокальної та інструментальної майстерності «Осінній серпантин»(м.Дніпро). У номінації «вокал» Ельвіра Збаровська Вікторія отримала диплом лауреата за перше місце, а Вікторія Кривонос – за третє місце.
Щире бажання колективу ДМШ—збільшити чисельність учнів, дати можливість кожній дитині розвивати музичні здібності. У плані розвитку музичної школи у Комишуваській ОТГ ,яку очолює Юрій Карапетян, є такі пропозиції – збільшення контингенту учнів(поки що її відвідують 52 дітей);створення відділення хореографії і відділу народних інструментів; розвиток вокально-інструментальних ансамблів для дорослих; придбання музичних інструментів, оргтехніки(ноутбуків для проведення занять у класі музичної літератури,класі сольного співу, оформлення шкільної документації),мультимедійної дошки,проектора,дошки для проведення уроків; придбання костюмів для ансамблю ложкарів, естрадних костюмів для молодшої і старшої вокальних груп; фінансування для участі дітей у конкурсах і фестивалях;постійна участь учнів школи у проведенні державних і календарних свят у громаді.
Будівля школи потребує серйозного ремонту, і колектив закладу сподівається,що до ювілею тут будуть створені належні умови для навчання дітей та плідної роботи викладачів.
Тамара КУРОЧКІНА
Оріхівський район