Митні надходження на Запоріжжі зросли на 15 відсотків

У січні до державного бюджету перераховано майже 791 мільйон гривень митних платежів. Надходження від запорізьких суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності зросли порівняно з минулорічними показниками на 15 відсотків, додатково сплачено 105 мільйонів гривень.
Митні платежі, що сплачуються при ввезенні на митну територію України товарів промисловими підприємствами для використання у виробництві, у січні займали понад 87 відсотків від загальних надходжень. Суб’єкти господарювання невиробничих галузей спрямували з імпорту 12,7 відсотка.
Серед груп товарів, на які припадає найбільша частка перерахованих платежів до бюджету, традиційно лідирують машини, устаткування та транспорт– 63%, метали та вироби з них – 10 відсотків, продовольчі та сільгосптовари– 6%, мінеральні продукти – 5 відсотків, продукція хімічної промисловості– 3 відсотки.
Запорізька митниця ДФС