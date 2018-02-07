На Запоріжжі в результаті ДТП загинув водій автомобіля

В Пологівському районі водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав в будинок. Внаслідок аварії чоловік загинув. Відкрито кримінальне провадження.
6 лютого близько 18:40 до Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Новоселівка Пологівського району.
Водій автомобіля «ВАЗ-2107», рухаючись з села Федорівка в сторону села Новоселівка, не впорався з керуванням та в’їхав в приватний будинок. Від отриманих травм водій 1968 року народження, мешканець Гуляйпільського району, загинув на місці події.
На даний час встановлюються всі обставини та причини аварії.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що поліцейські затримали зловмисників, які скоїли крадіжку майна з крамниці в одному із сіл Приазовського району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області