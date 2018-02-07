На Запоріжжі визначили найкращих гравців з футзалу серед дітей

За підтримки відділу ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області відбувся обласний етап змагань з футзалу серед неповнолітніх.
5 лютого в спортивній залі запорізької школи № 104 відбувся обласний етап всеукраїнського турніру з футзалу «FOOTBALL FOR KIDS». У змаганнях взяли участь діти, віком 13-15 років, із багатодітних та малозабезпечених родин, вимушених переселенців та діти загиблих учасників АТО.
За словами начальника відділу ювенальної превенції Ольги Зінченко, такі змагання у Запорізькій області проводяться вперше. Їх мета – залучити дітей до здорового способу життя, підвищити рівень фізичної культури, організувати безпечне дозвілля неповнолітніх, а також налагодити партнерські відносини працівників поліції зі школярами.
За перемогу боролися команди Запоріжжя, Мелітополя, Приморська та міста Пологи. Усі гравці продемонстрували високий рівень. Перше місце виборола команда Запоріжжя. Всі учасники змагань отримали кубки, медалі та грамоти від відділу ювенальної превенції ГУНП та Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».
Команда-переможець представлятиме область у міжрегіональному груповому турнірі, який відбудеться упродовж лютого-березня 2018 року.
Нагадаємо, що в Запоріжжі працівники поліції ювенальної превенції провели лекцію для учнів інтернату та нагадали, як протидіяти шкільному булінгу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області