Поліцейські у Запоріжжі ліквідували он-лайн порностудію

Поліцейські припинили діяльність он-лайн студії, з якої розповсюджувалась фото- та відеопродукція порнографічного характеру. Триває розслідування кримінального провадження
Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області отримали оперативну інформацію про те, що невідома особа займається створенням продукції порнографічного характеру та її розповсюдженням через всесвітню мережу Інтернет. Здійснюючи комплекс розшукових заходів, поліцейські встановили, що порностудію створила 32-річна місцева мешканка.
6 лютого оперативники спільно зі слідчими провели санкціонований обшук в квартирі, розташованій в Дніпровському районі Запоріжжя. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, засоби фото- та відеофіксації, інші речові докази. Призначено ряд відповідних експертиз.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Нагадаємо, що працівники карного розшуку, відразу після скоєння злочину, затримали зловмисника, який пограбував неповнолітню в місті Гуляйполе.
Відділ комунікації поліції Запорізької області