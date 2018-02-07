Профілювання безробітних, впровадження кейс-менеджменту, профорієнтаційна платформа – це все ми побачимо в роботі центрів зайнятості у 2018 році

07 лютого 2018 року в Запорізькому обласному центрі зайнятості відбулась прес конференція директора Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік за результатами діяльності Служби у 2017 році та визначення пріоритетних завдань на 2018 рік: «Діяльність. Новації. Пріоритети».
Протягом січня-грудня 2017 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 64,8 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості, що на 13,1% менше минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості протягом січня-грудня 2017 року 23,5 тис. безробітних знайшли роботу, з них 574 особи працевлаштовані на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 97 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово, 21 громадянин, старший від 45 років та з числа ВПО та АТО, які отримали ваучери на навчання та підвищення кваліфікації; 8,0 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.
З початку року 11,6 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру. Кількість роботодавців, що співпрацювали зі службою зайнятості у 2017 році порівняно з 2016 зросла на 10,7 відсотків та становить 8,6 тис. Отже, і кількість вакансій в базі даних служби зайнятості збільшилась на 10,8 % та склала 44,1 тис. А ось у свої потребах працівників роботодавці залишаються незмінними. Як і торік, найбільш запитуваними є кваліфіковані робітники – електромонтери, продавці, медсестри, водії, слюсарі, токарі та інші представники робочих професій. Також мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації –спеціалісти державної служби, бухгалтери з відповідним досвідом роботи.
Стосовно основних пріоритетів та завдань служби зайнятості на 2018 рік зазначила очільник обласної служби зайнятості Ірина Дуднік: «У новому році буде завершено реорганізацію та перетворення центрів зайнятості в сервісні майданчики з надання широкого спектру послуг. Велика увага приділятиметься профорієнтаційній роботі, що передбачає осучаснення технології надання профорієнтаційних послуг та впровадження Інтернет-платформи державної служби зайнятості з профорієнтації. В роботу буде впроваджено новий, сучасний та зручний сайт. В центрах зайнятості області вже почалося активне запровадження профілювання безробітних для попередження ризиків довготривалого безробіття. А також, запроваджується соціальний супровід за підходом кейс-менеджмент. Вкрай важливою залишається робота в громадах та надання працівниками центрів зайнятості усіх соціальних послуг».
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