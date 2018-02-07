У Запоріжжі чоловік спричинив тяжкі травми товаришу

На вулиці Щасливій біля одного з будинків в Запоріжжі місцевий мешканець спричинив тяжкі травми своєму знайомому. Відкрито кримінальне провадження.
4 лютого близько 11:40 до чергової частини Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні. Медичні працівники розповіли, що до них з тілесними ушкодженнями голови доставлений 27-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні.
Поліцейські встановили, біля одного з будинків по вулиці Щасливій в Запоріжжі між потерпілим та 24-річним чоловіком виникла сварка, яка переросла в бійку. Зловмисник декілька разів вдарив по голові опонента.
На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу місцевому мешканцю.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Всього у 2017 році працівники ГУНП в Запорізькій області 87 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв вбивство чоловіка в Пологівському районі.
Відділ комунікації поліції Запорізької області