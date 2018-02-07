У Запорізькій області бійці ДСНС ліквідували пожежу в житловому будинку

07 лютого о 02:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Ярослава Мудрого в м. Кам’янка-Дніпровська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять веранда будинку, дерев’яні балки стелі на загальній площі 24 кв.м.
О 03:24 вогнеборці локалізували загорання, а о 06:07 — повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.