У Запорізькій області бійці ДСНС вивільнили автомобіль зі снігового полону

06 лютого о 18:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автотрасі між с. Біляївка та с. Новогупалівка Вільнянського району через складні погодні умови автомобіль ІЖ з’їхав у кювет і самостійно не може виїхати. Рятувальники за допомогою спецавтомобіля витягли автомобіль на тверде покриття. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниць техніки та 5 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: внаслідок ДТП загинув водій автомобіля
06 лютого о 22:03 по вул. Дубровіна в с.Новоселівка Пологівського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався у будинок. Внаслідок події чоловік загинув на місці. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого автомобіля.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: внаслідок ДТП травмувався водій
07 лютого о 03:02 по вулиці Сікорського в м. Запоріжжя сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Volkswagen» не впорався з керуванням та врізався в металевий гараж. Рятувальники транспортували травмованого до карети швидкої медичної допомоги та відключили акумуляторну батарею.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі та вранці 07 лютого в місті Запоріжжя та місцями на території Запорізької області на дорогах очікується ожеледиця.
Прогноз погоди на 07 лютого 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 1-6о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 1-3о морозу, вдень 2-4о тепла.
Прогноз погоди на 08-09 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
08.02.18 — Хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 4о морозу до 1о тепла, вдень 2-7о тепла
09.02.18 — Хмарно з проясненнями, опади, вітер південний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-5о тепла, вдень 3-8о тепла.