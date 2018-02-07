В Якимівському районі поліцейські затримали крадіїв зерна

Співробітники кримінальної поліції затримали двох чоловіків, які викрали зі складу фермерського господарства Якимівського району близько двох тон ячменя. Викрадене зерно вилучено.
Вночі 6 лютого двоє зловмисників в селі Косих Якимівського району через вікно проникли до складських приміщень, які належать місцевому фермеру. Чоловіки викрали 48 мішків з ячменем, які перевезли на автомобілі «ВАЗ» в сусіднє село. Загальна вага викраденого близько двох тон.
Співробітники кримінальної поліції Кирилівського відділення поліції оперативно встановили та затримали зловмисників. Викрадене зерно вилучили за місцем мешкання одного із зловмисників. Ними виявились двоє раніше незасуджених мешканців Якимівського району 1997 та 1999 років народження. Викрадене вилучено. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу правопорушникам.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього у 2017 році запорізькими поліцейськими 2997 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що запорізькі поліцейські затримали раніше засуджених зловмисників, які скоїли крадіжку майна з крамниці в одному із сіл Приазовського району. https://goo.gl/7SN9M9
Відділ комунікації поліції Запорізької області