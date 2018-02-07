Запорізькі поліцейські затримали грабіжника

Працівники карного розшуку затримали зловмисника, який пограбував жінку в Комунарському районі Запоріжжя.
6 лютого близько 19:40 біля будинку по вулиці Тополина невідомий вдарив 25-річну жінку, вирвав у неї з рук планшет та зник.
Працівники поліції карного розшуку встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 47-річний чоловік, який раніше вже був неодноразово засуджений.
Поліцейські вилучили у підозрюваного майно потерпілої та повернули власниці.
На сьогодні фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За санкцією статті зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває перевірка на причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів.
Всього за 2017 рік працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 428 грабежів.
Нагадаємо, що в Якимівському районі поліцейські затримали крадіїв зерна.
Відділ комунікації поліції Запорізької області