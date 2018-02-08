„День хіджабу” у Запоріжжі пройшов із дефіле мусульманської моди

В Запоріжжі вже кілька років мусульманська громада за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відзначає „День хіджабу”, залучаючи до нього всіх охочих. Вже другий рік поспіль ця акція проходить для широкого загалу, але цього року вперше гостями свята стали на лише дівчата та жінки, а й зацікавлені чоловіки, родзинкою свята став показ мусульманської моди. Також вперше заходи „Дня хіджабу” тривають кілька днів — 1 лютого в центрі національних культур „Сузір’я” Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, 3 лютого — в анті-кафе „Дирижабль” а 4 лютого — в Ісламському культурному центрі „Віра”. В оюласній бібліотеці „День хіджабу” пройшов за участю ісламського культурного центру „Віра” та товариства української культури „Чумацький шлях”.
Про історію свята розповіла активістка Ісламського центру „Віра” Ніяра Мамутова: „Багато хто помилково припускає, що хіджаб — це лише хустка, головний жіночий убір у мусульманок. Насправді ж хіджаб — це і хустка, і весь одяг, відповідний Шаріату, це дресс-код, який стосується закритого одягу як в жінок, так і в чоловіків. Ініціатором проведення Дня хіджабу стала мусульманка Назмі Кхан в 2013 році. Для нашого Ісламського культурного центру стало вже традицією підтримувати акцію, присвячену Всесвітньому „Дню хіджаба”. Кілька років поспіль активістки ІКЦ „Віра” у співпраці з Запорізьким офісом ГО „КримСОС” організовують заходи, на яких знайомлять аудиторію з поняттям хіджаб, розвіюють міфи та сприяють розширенню знань про різні народи”.
Так, цього разу відбувся майстер-клас із пов’язування української традиційної намітки та мусульманських палантинів. Під час дефіле моделі-мусульманки продемонстрували як цікаво поєднуються палантини із вишиванкою, старовинні вбрання із сучасними аксесуарами. Також активістки ІКЦ „Віра” розповіли про традиційне вбрання кримських татар. Були зацікавлені бесіди, чаювання із східними солодощами весела лотерея (перший приз, до речі, виграв саме чоловік). Дівчата й жінки, які підготували захід, власним прикладом демонстрували, що вони, мусульманки – активні, відкриті, красиві, впевнені у собі, володіють сучасною технікою та цікавляться всім, що цікавить жінок-не мусульманок.
Що цікаво – у Запоріжжі вже давно не було масштабних світських модних дефіле. Своєрідними центрами моди стають духовні організації – так, два роки тому УПЦ (МП) проводила показ православного жіночого вбрання, а цього року модні тенденції демонстрували мусульманські моделі.