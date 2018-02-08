Юліана Козаченко: «Запорізькі роботодавці забезпечили до бюджету майже півмільярда гривень єдиного соцвнеску»

У січні поточного року надходження від запорізьких платників до соціальних фондів склали майже 492 мільйони гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 140 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому збільшення рівня сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування забезпечено на усіх територіях м. Запоріжжя та області. Найбільші суми ЄСВ спрямували роботодавці обласного центру – більш ніж 266 мільйонів, м. Енергодар – майже 55 мільйонів, Мелітопольського району – 44 мільйони, Бердянського – 30,2 мільйона, Василівського – понад 9,8 мільйона, Вільнянського – 9,7 мільйона, Токмацького – 9,2 мільйона, Запорізького – 8,6 мільйона, Пологівського – 8,4 мільйона та Оріхівського районів – 7,2 мільйона.
Юліана Козаченко зазначила, що в результаті здійснення заходів, спрямованих на детінізацію трудових відносин та стимулювання роботодавців, соцфонди отримують додаткові ресурси. Тому в поточному році фіскальна служба разом із іншими органами виконавчої влади області продовжить роботу із залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, які виплачують тіньові доходи та використовують працю неоформлених робітників.
Нагадаємо, у 2018 році мінімальний страховий внесок фізосіб-підприємців та фермерських господарств складає 819,06 гривні, ставка ЄСВ на доходи найманих працівників – 22 відсотки, максимальна величина бази нарахування внеску – 15 розмірів мінімальної зарплати.
Головне управління ДФС у Запорізькій області