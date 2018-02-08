Німецьке товариство „Відродження”, нагадало — весна вже скоро

6 лютого в центрі національних культур „Сузір’я” Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації відбулося відкриття виставки „В очікуванні весни” Запорізького міського товариства німців. Експозиція підготовлена за участю майстринь Запорізького міського німецького товариства „Відродження” Марини Лариної, Ірини Спіріної, Ольги Проскурович.
Привітали майстринь, які нагадали, що скоро прийде весна, керівник Центру національних культур „Сузір’я” ЗОУНБ Ольга Назаренко, голова Запорізької асоціації національних меншин Науфаль Хамдані, начальник відділу Обласного методичного центру культури ті мистецтва Олена Райлян, представниця Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Олена Піддубна, голова Запорізького культурного товариства білорусів „Мінськ” Марія Родіонова, члени німецького товариства „Відродження”.
Вишивка, ляльки у етнічних костюмах, цілі сценки з народного життя, вишивка стрічками та найсмачніша художня творчість – розписні німецькі пряники (лебкухени), казковий пряничний будиночок — все це можна побачити на інтеркультурній виставці. Запорізьке міське товариство німців знане своїми майстер-класами та клубами майстрів рукоділля за інтересами, які поєднали представників багатьох народів. Є, наприклад, в експозиції німецька вишивка, зроблена за старовинними традиційними зразками – її почала вишивати літня німкеня, а завершила молода українська дівчина, так у творчості переплелися долі різних народів. Представниця Запорізького міського німецького товариства „Відродження” Алла Франк розповіла також про співпрацю товариства із переселенцями зі Сходу України, які знайшли притулок у нашому місті.
Керівник „Сузір’я” Ольга Назаренко розповіла — Центр національних культур вже має кілька унікальних ляльок в етнічних костюмах, а є така мрія, щоб тут було зібрання ляльок, які б представляли традиційне вбрання всіх 130 народів, що проживають в Запорізькій області.