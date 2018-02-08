Володимир Буряк: «Запоріжжя планує отримати 100 мільйонів гривень на установку ІТП»

В цьому році Запоріжжя планує отримати 100 мільйонів гривень на установку індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, школах, дитячих садах, лікарнях міста. Це кошти державного бюджету, які Україна отримала від продажу частини встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого Кіотським протоколом.
— Питання енергозбереження, скорочення споживання природного газу для Запоріжжя продовжує залишатися актуальним. Для реалізації проектів в цій сфері ми не можемо розраховувати тільки на доходи міського бюджету. Цих коштів просто недостатньо. Необхідно шукати нові джерела фінансування, в тому числі і в рамках Кіотського протоколу. Міська влада над цим активно працює. Перші результати вже є, — сказав міський голова Володимир Буряк.
Запоріжжі пройшла всі необхідні узгодження для отримання коштів на установку ІТП. У січні поточного року виділення коштів було підтримано під час засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій. Погодили це рішення і в Міністерстві екології та природних ресурсів України.
— Була проведена велика робота. Тепер залишилося узгодити ряд організаційних моментів, щоб отримати кошти для встановлення ІТП. Фахівці відзначають, що встановлення індивідуальних теплових пунктів дозволяє скоротити споживання теплової енергії не менше ніж на 15%, — заявив Володимир Буряк.
Планується, що отримані кошти дозволять вже в цьому рік встановити ІТП на 88 об’єктах житлової та бюджетної сфери міста. Це будуть житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні.
Відзначимо, міська влада Запоріжжя продовжує роботу над залученням додаткових коштів для реалізації міських програм. Це стосується як діалогу з міжнародними фінансовими інститутами, так і участі в різних державних і міжнародних проектах.