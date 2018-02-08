Запорізькі поліцейські відвідали родини, які перебувають на обліку

Працівники поліції та фахівці служби у справах дітей провели профілактичні рейди у Бердянському та Пологівському районах.
З 5 по 7 лютого з метою соціального і правового захисту неповнолітніх інспектори ювенальної превенції Бердянського та Пологівського відділів ГУНП в Запорізькій області разом зі спеціалістами служби у справах дітей відвідали родини, які перебувають на обліку.
Під час зустрічей правоохоронці та соціальні працівники надали поради батькам щодо виховання неповнолітніх, влаштування дітей до закладів освіти та розповіли, як отримати соціально-психологічну допомогу. Також правоохоронці провели профілактичні бесіди із дітьми і попередили батьків про відповідальність за порушення прав та інтересів неповнолітніх.
Нагадаємо, що за підтримки поліцейських ювенальної превенції відбувся обласний етап змагань з футзалу серед неповнолітніх.
Відділ комунікації поліції Запорізької області