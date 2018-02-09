Героїчний «улов»

Любитель зимової риболовлі Олег Ліпатов і не уявляв, який улов чекає його ввечері 7 лютого. 21-річний мешканець Василівського району Запорізької області вийшов у вільний час трохи порибалити. Збирався відпочити та зловити пару рибин, а довелося рятувати життя людини. Небезпеку знаходження на кризі у період відлиги, молодий чоловік розумів, тому ступав на лід дуже обережно, перевіряючи його міцність. Прийшовши до затоки р. Дніпро між селищами Приморське та Малокатеринівка, він побачив на кризі свого односельчанина. 70-річний Микола Петрович рибалив тут ще зранку. Олег, як відчував, підійшов до чоловіка та порадив не йти додому коротшим шляхом, бо там вже промоїни та надто крихкий лід. Потім молодик пішов собі в інший бік, зробив лунку та віддався своїм думкам. Через деякий час почув крики про допомогу, підскочив та угледів вдалині нібито з під криги чиюсь руку. Олег одразу зрозумів, що дідусь не послухався його поради та пішов крихкою стежкою. Він кинувся на допомогу. Бігти довелося десь 1,5 кілометри. В той момент, рятівник не думав про власне життя. А небезпека тут чатувала буквально на кожному кроці. У будь-яку секунду Олег сам міг провалитися у крижану воду, проте на обережність не було часу. На ходу він набрав з мобільного номер «101», а також зателефонував родичам дідуся. На щастя, Олегові вдалося вчасно добігти до потерпілого. По дорозі він схопив великі гілки, ліг на кригу та подав їх дідові. Проте, бідолаха вже вибився з сил і не міг підтягнутися. Олег побачив, що той розслабляється, починає ковтати воду. Ситуація була критичною. Секунда вирішувала долю. Олег що є сили почав кричати та давати йому чіткі команди. Неймовірними зусиллями він таки повернув дідуся до тями та витягнув його на поверхню криги. Мокрому й замерзлому врятованому він допоміг дістатися берега та швидко розпалив багаття, аби якось його обігріти. Тим часом до місця події прибули рятувальники 6-го професійного пожежного посту по охороні смт Степногірськ та дружина врятованого. Бійці ДСНС привезли потерпілого разом із жінкою додому та передали медикам швидкої допомоги. На даний час Микола Петрович знаходиться вдома, його здоров’ю нічого не загрожує.