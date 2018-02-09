Юліана Козаченко: «До місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 22 мільйона від реалізації підакцизної продукції»

За перший місяць 2018 року місцеві скарбниці отримали 22,6 мільйона гривень акцизного податку від роздрібного продажу підакцизних товарів. Це на 4,4 мільйона більше, ніж за попередній місяць.
Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, серед податків і зборів у місцевих бюджетах, які адмініструє фіскальна служба, акцизний податок знаходиться у п’ятірці бюджетоутворюючих. Лише у січні його частина у загальних надходженнях склала близько чотирьох відсотків. Крім того, акцизний податок повністю зараховується до скарбниць громад.
За минулий місяць найбільші суми платежу сплачені у м. Запоріжжя – 12,8 мільйона, платники Мелітопольського та Приазовського районів забезпечили понад 4 мільйони, Бердянського та Приморського районів – майже 1,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського, Великобілозерського районів – 1,1 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – понад мільйон гривень.
Нагадаємо, ставка податку з реалізації підакцизних товарів суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі становить 5 відсотків. Для продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів необхідно мати відповідну ліцензію.
Головне управління ДФС у Запорізькій області