ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПРИЗВЕЛО ДО СПОТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ФОП Ярового О.М. та ФОП Ірисова Д.А. на 68 тисяч гривень кожного за антиконкурентні узгоджені дії.
ФОП Яровий О.М. (м. Енергодар) і ФОП Ірисов Д.А. (м. Енергодар) погодили свої тендерні пропозиції під час участі у процедурі відкритих торгів, проведених у жовтні – листопаді 2016 року Нікопольським регіональним управлінням водних ресурсів щодо закупівлі матеріалів по об’єкту «Реконструкція Кам’янської та Знам’янської компресорних станцій для захисту від підтоплення Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області»).
Такі дії учасників торгів відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
Узгодженість дій підтверджується, зокрема,: схожістю оформлення запропонованих тендерних пропозицій; використанням одних і тих же телефонних номерів; схожістю дій, пов’язаних з наданням тендерних пропозицій в електронну систему закупівель, схожістю в підходах визначення ціни товару тощо.
За вказане порушення підприємців притягнуто до відповідальності у вигляді накладення штрафу.
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