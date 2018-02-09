Рятувальники спільно із співробітниками рибоохоронного патруля та поліції провели профілактичний рейд щодо безпеки громадян на зимовій кризі

З настанням зимових холодів все більше людей піддаються спокусі перевірити на міцність кригу водойм. Щороку рятувальники стикаються з проблемою необачного ставлення громадян до безпеки під час риболовлі. Небезпечне хобі загрожує можливістю провалитися під лід, отримати переохолодження, обмороження та, навіть, розпрощатись з життям.
Нагадаємо, 3 лютого у Гуляйполі сталася трагедія, під час якої загинув 53-річний чоловік. Приїхавши рибалити на ставок, чоловік йдучи по кризі, провалився у воду. Він почав кликати на допомогу, але поряд нікого не було. Коли на крики прибігли люди, то, на жаль, допомогти чоловіку вже не змогли.
Для того, аби попередити людей про небезпеку рибної ловлі на кризі, а також не допустити загибелі як дорослих, так і дітей, 8 лютого фахівці Головного управління ДСНС України у Запорізькій області спільно із співробітниками рибоохоронного патруля, Водної поліції та представниками ЗМІ провели спільний рейд в акваторії р. Дніпро у найулюбленіших місцях відпочинку громадян. Адже 400 км берегової смуги водної поверхні області не раз ставали місцем виникнення нештатних ситуації на воді.
В рамках заходу рятувальники нагадали шанувальникам «екстремального» зимового відпочинку правила безпеки під час перебування на льоду, а також розповіли про дії у разі потрапляння у крижану воду. Фахівці ДСНС звернулися до рибалок з проханням покинути нестійку кригу, аби не допустити трагедії та не поплатитися життям за нехтування правилами безпеки.
«Взимку досить часто змінюються погодні умови, а отже й товщина криги. Це становить велику небезпеку для тих, хто виходить на кригу. Тому, сьогодні ми вкотре нагадали рибалкам про небезпеку їх захоплення. Ми звертаємось до громадян з проханням зберігати пильність біля води та бути обережними. Шановні батьки, розповідайте дітям про небезпеку прогулянок по замерзлій водоймі, не пускайте їх на лід. Окремо звертаємось до любителів зимової рибалки: не жартуйте з власним здоров’ям. Пам’ятайте – жоден вилов не вартує вашого життя!», – зазначив заступник начальника 8-Державної пожежно-рятувальної частини капітан служби цивільного захисту Ігор Гайдуков.
В свою чергу представники рибохорони нагадали громадянам, що на водоймах області триває осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. За словами головного спеціаліста відділу іхтіології Запорізького рибоохоронного патруля Максима Бронозюка: «З початку заборони ловлі водних біоресурсів на зимувальних ямах на даній акваторії складено понад двісті адміністративних протоколів. Після того, як усі поціновувачі риболовлі покинули кригу, наші співробітники спільно із рятувальниками провели моніторинг крижаного покрову на Дніпрі та за допомогою моторного човна зламали кригу, аби не допустити виходу відчайдух на лід».
Рятувальники спільно із співробітниками рибоохоронного патруля та поліції провели профілактичний рейд щодо безпеки громадян на зимовій кризі
З настанням зимових холодів все більше людей піддаються спокусі перевірити на міцність кригу водойм. Щороку рятувальники стикаються з проблемою необачного ставлення громадян до безпеки під час риболовлі. Небезпечне хобі загрожує можливістю провалитися під лід, отримати переохолодження, обмороження та, навіть, розпрощатись з життям.